В Астрахани юрлицо обязали возместить вред почвам в размере 840 тыс. рублей

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку после сообщения о затоплении территории сточными водами в Астраханской области и подтвердило факт загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты управления совместно с сотрудниками регионального ЦЛАТИ изучили территорию в районе улиц Минская и Красина в селе Капустин Яр и выявили там излив сточных вод на почву. После изучения отобранных для исследования проб обнаружили превышения в почве.

Выяснилось, что сети водоотведения по указанному адресу состоят на балансе МБУ МО «ЗАТО Знаменск коммунальное хозяйство». Управление оценило размер причиненного почвам вреда в 840 тыс. руб. Юрлицо не стало возмещать его в добровольном порядке.

Управление попросило Арбитражный суд Астраханской области принудительно взыскать вред почвам. Суд поддержал требования Росприроднадзора. Решение не вступило в законную силу.

Павел Фролов