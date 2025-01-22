В Ярославской области в ДТП пострадали три человека

В Гаврилов-Ямском районе произошла авария, в которой пострадали три человека, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

ДТП случилось 21 января около полуночи на перекрестке автодорог «Тутаев – Шопша» и «Ярославль – Шопша». В аварию попали автомобили Ford, за рулем которого был мужчина 1996 года рождения, и грузовик ГАЗель под управлением водителя 1985 года рождения.

По данным инспекторов, пострадали пассажиры Ford: мужчина 1988 года рождения и две женщины 1996 и 2003 годов рождения. Все они были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Антон Голицын