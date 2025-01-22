В уфимской Деме из-за аварии без воды остались два СНТ и библиотека

Из-за аварии на водопроводе в Демском районе Уфы отключено водоснабжение 28 домов в СНТ «Садовод» и СНТ «Дружба», сообщает ГУП «Уфаводоканал».

Также без воды остались двухэтажный жилой дом, Межпоселенческая центральная библиотека Уфимского района, автоцентр, два офисных центра, банный комплекс, автозаправочная станция, хозяйственный корпус и здание научно-внедренческого предприятия «Орбита».

Когда будет возобновлена подача воды, в релизе «Уфаводоканала» не уточняется.

Идэль Гумеров