Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В уфимской Деме из-за аварии без воды остались два СНТ и библиотека

Из-за аварии на водопроводе в Демском районе Уфы отключено водоснабжение 28 домов в СНТ «Садовод» и СНТ «Дружба», сообщает ГУП «Уфаводоканал».

Также без воды остались двухэтажный жилой дом, Межпоселенческая центральная библиотека Уфимского района, автоцентр, два офисных центра, банный комплекс, автозаправочная станция, хозяйственный корпус и здание научно-внедренческого предприятия «Орбита».

Когда будет возобновлена подача воды, в релизе «Уфаводоканала» не уточняется.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...