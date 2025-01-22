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На охрану администрации Уфы направят до 7 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 31 января выберет организацию для охраны своих объектов и имущества, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 7,5 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Охранять администрацию необходимо с 15 февраля по 31 декабря 2025 года. Согласно документации, исполнитель должен выставить по одному посту вооруженной и невооруженной охраны в здании администрации на проспекте Октября, 120, два поста невооруженной охраны в доме на проспекте Октября, 120/а и пост невооруженной охраны на проспекте Октября, 122/4.

Необходимо охранять имущество и объекты, а также склады и оборудование, транспортные средства внутри ограждения территории двора администрации. Охранники должны дежурить круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. На каждый из четырех постов также может быть вызвана мобильная вооруженная группа.

В декабре 2023 года администрация заключила годовой контракт на охрану с ООО «Центурион Лонге» за 5,4 млн руб. На объявленный в конце 2024 года аукцион начальной стоимостью контракта 5,8 млн руб. не было подано ни одной заявки.

Майя Иванова

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