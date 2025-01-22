«Никуда Америка от Европы не денется»

Президент Украины призвал Старый Свет быть сильнее. Выступая в Давосе, Владимир Зеленский не исключил, что Дональд Трамп намерен говорить с Москвой без учета мнения ЕС. Кроме того, глава страны утверждает, что основное требование Кремля — сократить украинскую армию в пять раз. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Зеленского нет четкого плана мирного урегулирования, кроме общих фраз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, выступая в Давосе, фактически призвал Европу собраться и стать сильнее, научиться заботиться о себе самостоятельно и без помощи из-за океана. Тем не менее президент Украины все-таки благодарен странам ЕС за поддержку. Общий смысл в том, что Америка, ведомая Дональдом Трампом, планирует сделку с Россией и, возможно, Китаем без учета мнения Старого Света. По словам Владимира Александровича, Кремль на переговорах потребует сокращения украинской армии в пять раз и невступления страны в НАТО. Он этого не допустит и надеется в этой части на помощь сообщества. Однако Трамп в Европу не верит и, как было сказано выше, ее мнение в расчет не берет.

Ранее Зеленский назвал Трампа сильным человеком и заявил, что украинцы готовы с ним работать, чтобы достичь мира. Эти оценки почти полностью совпали с мнением президента России. Владимир Путин также именовал Трампа не иначе как мужественным человеком, достойным уважения. И он тоже готов с ним работать. При этом помощник российского лидера Николай Патрушев недавно выступил против участия европейских стран в переговорах.

Мы видим весьма интересный тренд — попытки различных игроков сыграть на противостоянии глобалистской и по-прежнему во многом левой Европы и нового курса Дональда Трампа. В частности, Зеленский, с одной стороны, поет дифирамбы и тем и другим, с другой, занимается откровенным подстрекательством. Как это еще назвать? Москва, к слову, действовала аналогичным образом и призывала Старый Свет, мол, соберитесь и перестаньте быть игрушкой в руках Соединенных Шатов, вспомните о своем суверенитете и исторической миссии. Теперь же все наоборот: мужественному Дональду предлагается отречься от слабых партнеров и пойти на конструктивную сделку.

Рискнем сказать, что никуда Америка от Европы не денется. И, соответственно, наоборот. Противоречия есть, куда без них, но так, чтобы до разрыва, это вряд ли. Выборы в США прошли, начинается конкретная работа, слишком много вложено в эту интеграцию, чтобы что-то радикально пересматривать. Перемены нужны, да и реформы тоже. С этим никто не спорит. Но вернемся к Зеленскому. Он явно находится не в лучшей форме. Нет у него должных тезисов, чтобы перехватить повестку, поэтому приходится ждать, когда новая администрация сама что-то предложит, вернее, потребует.

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Дмитрий Дризе