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Коммерсантъ FM
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«Никуда Америка от Европы не денется»

Дмитрий Дризе — о выступлении Владимира Зеленского в Давосе

Президент Украины призвал Старый Свет быть сильнее. Выступая в Давосе, Владимир Зеленский не исключил, что Дональд Трамп намерен говорить с Москвой без учета мнения ЕС. Кроме того, глава страны утверждает, что основное требование Кремля — сократить украинскую армию в пять раз. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Зеленского нет четкого плана мирного урегулирования, кроме общих фраз.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, выступая в Давосе, фактически призвал Европу собраться и стать сильнее, научиться заботиться о себе самостоятельно и без помощи из-за океана. Тем не менее президент Украины все-таки благодарен странам ЕС за поддержку. Общий смысл в том, что Америка, ведомая Дональдом Трампом, планирует сделку с Россией и, возможно, Китаем без учета мнения Старого Света. По словам Владимира Александровича, Кремль на переговорах потребует сокращения украинской армии в пять раз и невступления страны в НАТО. Он этого не допустит и надеется в этой части на помощь сообщества. Однако Трамп в Европу не верит и, как было сказано выше, ее мнение в расчет не берет.

Разница, данная в ощущениях

Ранее Зеленский назвал Трампа сильным человеком и заявил, что украинцы готовы с ним работать, чтобы достичь мира. Эти оценки почти полностью совпали с мнением президента России. Владимир Путин также именовал Трампа не иначе как мужественным человеком, достойным уважения. И он тоже готов с ним работать. При этом помощник российского лидера Николай Патрушев недавно выступил против участия европейских стран в переговорах.

Мы видим весьма интересный тренд — попытки различных игроков сыграть на противостоянии глобалистской и по-прежнему во многом левой Европы и нового курса Дональда Трампа. В частности, Зеленский, с одной стороны, поет дифирамбы и тем и другим, с другой, занимается откровенным подстрекательством. Как это еще назвать? Москва, к слову, действовала аналогичным образом и призывала Старый Свет, мол, соберитесь и перестаньте быть игрушкой в руках Соединенных Шатов, вспомните о своем суверенитете и исторической миссии. Теперь же все наоборот: мужественному Дональду предлагается отречься от слабых партнеров и пойти на конструктивную сделку.

Президент США повел на мировую

Рискнем сказать, что никуда Америка от Европы не денется. И, соответственно, наоборот. Противоречия есть, куда без них, но так, чтобы до разрыва, это вряд ли. Выборы в США прошли, начинается конкретная работа, слишком много вложено в эту интеграцию, чтобы что-то радикально пересматривать. Перемены нужны, да и реформы тоже. С этим никто не спорит. Но вернемся к Зеленскому. Он явно находится не в лучшей форме. Нет у него должных тезисов, чтобы перехватить повестку, поэтому приходится ждать, когда новая администрация сама что-то предложит, вернее, потребует.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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