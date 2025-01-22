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Коммерсантъ FM
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Сотрудник московского банка украл из ячейки клиента 180 млн рублей

Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 млн руб., принадлежащих клиенту. После обнаружения пропажи работники кредитного учреждения обратились в полицию. Мужчину задержали в аэропорту.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что злоумышленник выносил деньги из банковского хранилища частями. Последнюю сумму — 35 млн руб.— он конвертировал в криптовалюту.

После задержания подозреваемого арестовали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом. Название банка, сотрудником которого является фигурант дела, не уточняется.

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