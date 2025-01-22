В Чувашии утвердили программу «Активное долголетие» до 2030 года

Глава Чувашии Олег Николаев на заседании в Кабинете министров республики утвердил программу по заботе о старшем поколении «Активное долголетие», которая будет действовать в период с 2025 по 2030 годы. Соответствующий документ представили на заседании.

В 2025-м году программой планируют охватить 47% граждан пожилого возраста, к 2030-му году цифра увеличится до 55,9%. Пожилые люди смогут вести активный образ жизни и вносить вклад в жизнь республики.

По результатам программы ожидается рост продолжительности жизни при рождении с 73,21 лет в 2025-м году до 77,48 лет в 2030-м году.

Также к 2030 году планируется рост пожилых людей, занимающихся физкультурой и спортом, их число составит не менее 86,7 тыс. человек. в образовательных проектах будут участвовать не менее 6,1 тыс. человек, в творческих направлениях - 34,1 тыс. человек и в добровольческом движении 1,7 тыс. человек.

Артём Дергунов