В Якутию пришла «супертеплая» погода

В январе в Якутии температура воздуха значительно превысила показатели нормы. Если обычно днем столбик термометра опускался до –40°C, то в текущем месяце в округе было в среднем от –15°C до –18°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости Площадь Орджоникидзе в Якутске

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

«В Якутии отмечается супертеплая погода, на 20–25°C температура выше нормы. Это значит, что ночные температуры — около –20–25°C, а дневные –15–18°C»,— рассказал ТАСС господин Вильфанд.

Заместитель начальника Якутского УГМС—начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик отметила, что нынешняя нетипично высокая температура воздуха в Якутии побила рекорды 40-х годов. «Да, сейчас стоят непривычно "жаркие" январские дни, и практически каждый день бьются рекорды этого дня. К примеру, как вчера и позавчера, самая высокая температура была в 1944 году»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Климат в Якутии резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами. Разница температур самого холодного месяца (января) и самого теплого (июля) составляет 70–75°C. Абсолютный максимум температуры в январе был зафиксирован в 1979 году в столице республики городе Якутске: –6°C.