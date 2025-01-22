Под Волгоградом наказали ИП за нарушение срока исполнения контракта

В Волгоградской области после вмешательства прокуратуры индивидуального предпринимателя (ИП) привлекли к ответственности за нарушение срока исполнения контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Волжского в ходе проверки соблюдения требований законодательства о закупках обнаружила ряд нарушений. Выяснилось, что ГБУЗ «Городская больница № 2» заключила с ИП контракт на поставку и установку сплит-систем. При этом подрядчик не выполнил работы в срок.

Надзорное ведомство возбудило в отношении ИП производство по делу о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств по контракту (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Мировой судья судебного участка № 70 Волжского привлек ИП к административной ответственности. В итоге подрядчик поставил и установил сплит-системы.

Павел Фролов