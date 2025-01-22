Леса Удмуртии стали компенсировать на треть больше выбросов парниковых газов

За 2023 год Удмуртия компенсировала 36,5% парниковых выбросов, что на 15,7 п.п. выше показателя 1990 года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на данные минприроды, это связано с изменениями в структуре топливного потребления и увеличениями гектаров леса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«69,7% выбросов парниковых газов связано со сжиганием топлива в энергетической и перерабатывающей промышленности. Существенная доля в суммарных выбросах парниковых газов в Удмуртии приходится на секторы сельского хозяйства и землепользования – 9% и 13,2% соответственно. Вклад секторов промышленности и отходов в суммарные выбросы составляет 3,5 % и 4,6 % соответственно», — указано в сообщении.

Снижение выбросов связывают с переходом многих предприятий с каменного и бурого угля на природный газ. За 2019-2024 гг. в республике восстановили порядка 65 тыс. га лесов. Кроме того, отмечается сокращение количества твердых коммунальных и промышленных отходов, размещаемых на полигонах.