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Аэропорт Сочи продлил бесплатное обслуживание ветеранов в 2025 году

В течение 2025 года ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма смогут бесплатно пользоваться залами повышенного комфорта и бизнес-залами аэропорта Сочи. Акцию приурочили к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба авиахаба курорта.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Для гостей будет организовано горячее питание, напитки, комфортные зоны отдыха, приоритетная регистрация на стойках бизнес-класса и прохождение предполетного досмотра через линию Fast Track. Услуги предоставляют на основании удостоверения ветерана или инвалида войны.

Сопровождающие также могут воспользоваться всеми услугами.

Анна Гречко

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