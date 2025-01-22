Аэропорт Сочи продлил бесплатное обслуживание ветеранов в 2025 году

В течение 2025 года ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма смогут бесплатно пользоваться залами повышенного комфорта и бизнес-залами аэропорта Сочи. Акцию приурочили к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба авиахаба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Для гостей будет организовано горячее питание, напитки, комфортные зоны отдыха, приоритетная регистрация на стойках бизнес-класса и прохождение предполетного досмотра через линию Fast Track. Услуги предоставляют на основании удостоверения ветерана или инвалида войны.

Сопровождающие также могут воспользоваться всеми услугами.

Анна Гречко