В Чувашской Республике льготы по транспортному налогу распространят на всех участников СВО, проживающих в регионе. Соответствующий законопроект одобрили на заседании Кабмина Чувашии.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Чувашии льготы по транспортному налогу распространили на всех участников СВО

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в регионе от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил освобождали только участников СВО, направленных на службу в Вооруженные силы России из Военного комиссариата Чувашии. По поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева льготу предлагают распространить на всех проживающих в регионе участников СВО вне зависимости от места заключения контракта.

Министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков сообщил, что, по предварительной оценке, дополнительные выпадающие доходы консолидированного бюджета после расширения категорий получателей обозначенной налоговой льготы составят порядка 200 тыс. руб.

Законопроект также предлагает до 1 января 2028 года продлить льготу по транспортному налогу в виде 50%-ного снижения налоговой ставки для организаций и ИП, использующих автобусы и грузовики на природном газе. В 2024 году в Чувашии насчитывалось более 1,2 тыс. транспортных средств на данном виде топлива.

Диана Соловьёва