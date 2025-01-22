В Пензенской области суд изучит дело водителя о травмировании охранника

В Бековском районе Пензенской области следователи СК завершили расследование уголовного дела о травмировании охранника сельскохозяйственной организации (ч. 1 ст. 118 УК РФ) в отношении водителя грузовой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Выяснилось, что в утренние часы 20 сентября минувшего года водитель-экспедитор не убедился в полной фиксации стояночного тормоза и покинул кабину «КамАЗа» с работающим двигателем. В результате транспорт сдвинулся с места и протаранил строение контрольно-пропускного пункта.

Это привело к разрушению строения. Кроме того, в этот момент в помещении находился 63-летний охранник, который получил травмы ног. Произошло это на производственной территории сельскохозяйственной организации в Бековском районе. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов