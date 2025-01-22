В мэрии Перми установят систему оповещения и управления эвакуацией людей

Здание администрации Перми на ул. Ленина, 23, оборудуют системой оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе. Это стало известно «Ъ-Прикамье» из акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению исторического здания на ул. Ленина, 23. Согласно документу, опубликованному на сайте региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия, здание администрации города является памятником архитектуры. Проект установки системы разработало пермское ООО «Системы технической безопасности “Квант”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исследования здания выявили, что его общее состояние удовлетворительное. Система оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе будет устанавливаться на этажах здания. После завершения прокладки и монтажа системы в здании в помещениях, где проводились работы, восстановят внутреннюю отделку.

Объект культурного наследия на ул. Ленина, 23, носит наименование «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников». Объект был построен в 1820 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. В настоящее время в здании размещаются администрация Перми и Пермская городская дума.