Счетная палата: минэкологии Башкирии неэффективно потратило 7,6 млн рублей

Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП РБ) посчитала неэффективными затраты регионального министерства природопользования и экологии на определение нормативов накопления ТКО из-за «недостижения желаемого результата». Такие выводы содержатся в докладе об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из документа, в июле 2020 года минэкологии заключило с ООО «Центр создания систем обращения с отходами» контракт на определение нормативов накопления ТКО на территории республики. На эти цели из бюджета Башкирии было выделено более 7,6 млн руб.

По мнению КСП региона, рассчитанные подрядчиком нормативы были неактуальны, потому что были рассчитаны в соответствии с постановлением правительства России, утратившим силу в сентябре 2023 года.

Идэль Гумеров