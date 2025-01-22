Отели Кубани вошли в топ-100 лучших в России

Порядка 20 гостиниц Краснодарского края получили высокие оценки на Всероссийской отельной премии WhereToTravel Hotel Awards. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon Фото: пресс-служба FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon

Среди победителей оказались: Rodina Grand Hotel & SPA, Grand Karat Sochi, Mvenpick Красная Поляна, Pullman Sochi Centre, Alean Family Doville, FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon и другие отели Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика и Новороссийска.

В 2024 году в крае открылось 37 новых отелей на 1,8 тыс. номеров. В 2025 году запланировано открытие еще около 40 средств размещения.

Нурий Бзасежев