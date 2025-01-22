Готовность новой поликлиники в Сарапуле составила 60% в январе

В Сарапуле продолжается строительство новой поликлиники городской больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, объект готов на 60%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, 21 января министр здравоохранения республики Сергей Багин осмотрел объект и провел рабочее совещание с подрядчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Полностью возведено четырехэтажное здание, подключен тепловой контур, проведен монтаж окон и дверей, а также начаты внутренние отделочные работы. В настоящее время на объекте работают около 80 человек.

«Сейчас важно правильно спланировать размещение служб внутри поликлиники, размещение тяжелого оборудования, которое здесь запланировано — а это магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентген, маммограф, флюорограф. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиками и стараемся максимально оперативно решать все вопросы», — отметил господин Багин.

В новом здании площадью более 7 тыс. кв. метров смогут получать медицинскую помощь около 25 тыс. жителей города. Завершение строительства запланировано до конца 2025 года.

Напомним, строительство новой поликлиники в Сарапуле началось летом 2023 года. В августе 2024 года срок завершения строительства сдвинули на 2025 год из-за сложностей с поставками стройматериалов и оборудования. Кроме того, тогда сообщалось о повышении стоимости работ.