В Саратове возбудили дело против сотрудника полиции за мошенничество

Следователи СК возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении одного из руководителей подразделения в составе полка ДПС УМВД России по Саратову. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, с марта по апрель минувшего года фигурант получил от обманутого им подчиненного 500 тыс. руб. под предлогом решения вопроса о трудоустройстве его на должность в ином ведомстве. Деньги он присвоил себе.

Противоправные действия пресекли сотрудники региональных УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности»,— сообщили «Ъ — Средняя Волга» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Павел Фролов