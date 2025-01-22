Ростовский телецентр перестал пускать синоптиков проверять качество воздуха

С 1 января 2025 года телецентр в Ростове закрыл доступ сотрудникам гидрометслужбы к проверке загрязнения атмосферного воздуха на своей территории. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, сотрудников уже три недели не пускают к посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) на территории телецентра. Причины не уточняются.

Пункт находится в Железнодорожном районе донской столицы. Специалисты выполняли работы на нем более 50 лет.

Согласно последним данным метеостанций Ростовской области, уровень радиации в регионе находится в пределах нормы, не представляя угрозы для здоровья населения. Мощность дозы гамма-излучения составляет 0,11-0,17 микрозиверт в час.

Анастасия Казуков