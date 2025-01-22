Председатель организации «Лигово» Дмитрий Бондарюк заявил, что петербуржцы могут остаться без корюшки из-за проблем с выдачей разрешений на вылов, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Он пояснил, что препятствия чинит Росрыболовство, которое выдавало разрешения рыболовецким колхозам на добычу рыбы последние 16 лет, однако в начале этого года случились изменения в регламенте. В других регионах такой проблемы нет.

Отметим, что в Петербурге и Ленобласти, по данным за 2024 год, добычу корюшки осуществляли 93 организации, из которых 63% — индивидуальные предприниматели. Всего в минувшие 12 месяцев было выдано 513 разрешений на вылов.

Согласно данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в 2024 году Смольный совместно с рыбопромысловыми предприятиями договорились об организации торговли корюшкой, минуя перекупщиков.

Первая корюшка в минувшем году появилась на прилавках в феврале по цене от 400 до 1150 рублей. К середине апреля минимальная цена на петербургский деликатес взлетела до 950 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до конца года в Ленобласти запустят новый инвестиционный проект «Петровские фермы» по производству раков с объемом инвестиций в 1,2 млрд рублей.

Андрей Маркелов