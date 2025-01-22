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Суд в Магнитогорске заново рассмотрит дело мигранта, изнасиловавшего подростка

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции направил на новое рассмотрение дело таксиста-мигранта, изнасиловавшего 16-летнюю девушку в 2023 году. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Ранее апелляционная инстанция смягчила фигуранту приговор с помощью переквалификации преступления, что вызвало общественный резонанс.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление по делу об изнасиловании несовершеннолетней поступило в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска 25 декабря 2023 года. Из-за возраста потерпевшей процесс проходил в закрытом режиме. По данным СМИ, преступление было совершено в августе 2023 года. Мигрант ночью подвозил 16-летнюю девушку до дома и начал оказывать ей знаки внимания. Из-за разряженного телефона потерпевшая не могла позвать на помощь. После отказа в близости таксист отвез ее к себе домой, заставил зайти в квартиру и дважды изнасиловал.

Первая инстанция в мае 2024 года признала фигуранта виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и назначила наказание в виде восьми лет заключения в колонии строгого режима. Однако в июне его адвокат подал на апелляцию. Судья Елена Антонова переквалифицировала преступление таксиста на изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и приговорила к трем с половиной годам колонии общего режима.

Решение судьи вызвало общественный резонанс. В том числе за развитием дела следили глава СКР Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В декабре стало известно о подаче Еленой Антоновой заявления на увольнение. Она сложила полномочия 9 января текущего года.

Виталина Ярховска

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