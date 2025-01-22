Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин заинтересовался падением наледи на петербурженку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с докладом о падении наледи на петербурженку с жилого дома по Малому проспекту Васильевского острова, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент случился 18 января. Медики диагнастировали у пострадавшей ушиб мягких тканей в области плеча. Отметим, что это происшествие с сосульками и наледью далеко не первое в городе. СК уже расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях. Следователи пришли к чиновникам и сотрудникам ЖКХ после семи инцидентов с сосульками 14 января.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...