Бастрыкин заинтересовался падением наледи на петербурженку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с докладом о падении наледи на петербурженку с жилого дома по Малому проспекту Васильевского острова, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент случился 18 января. Медики диагнастировали у пострадавшей ушиб мягких тканей в области плеча. Отметим, что это происшествие с сосульками и наледью далеко не первое в городе. СК уже расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях. Следователи пришли к чиновникам и сотрудникам ЖКХ после семи инцидентов с сосульками 14 января.

Андрей Маркелов