Госдуме предложат дать женам мобилизованных приоритетное право при трудоустройстве

Группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, который предоставит женам мобилизованных приоритетное право на трудоустройство в государственные организации и воинские части. Документ будет представлен 22 января, сообщает ТАСС. Изменения коснутся закона «О статусе военнослужащих».

По новому законопроекту, жены мобилизованных смогут занять вакантные должности в госучреждениях и военных частях, а также сохранять свои места при сокращении штата. Также им будут предоставляться направления на профессиональное обучение и дополнительное образование с оплатой средней заработной платы во время учебы.

Авторы инициативы считают, что это повысит уровень жизни семей мобилизованных. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов пояснил, что государство должно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину, создавая условия для профессионального развития их жен и обеспечивая им гарантии стабильности.