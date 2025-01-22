У рынка в Грозном произошел крупный пожар

Вечером 22 января рядом с рынком «Беркат» в Грозном произошел крупный пожар, сообщает газета «Известия» со ссылкой на очевидцев. Загорелось здание в несколько этажей.

Судя по кадрам, опубликованным РЕН ТВ, горит ТЦ «Поиск», который расположен на территории рынка «Беркат». Горит обшивка здания.

В МЧС телеканалу сообщили, что «горит частный магазин». По предварительным данным, пострадавших нет. Официально Главное управление МЧС по Чечне о пожаре не сообщало.