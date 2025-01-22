Стало известно, кто виновен в аварии с двумя судами под Волгоградом

Уголовное дело о столкновении теплохода «Мерле» с буксир-толкачом «ОТ-2443» в Волгоградской области передано в Светлоярский районный суд. Об этом сообщила региональная транспортная прокуратура.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 47-летнего второго помощника капитана судна «Мерле». По данным сайта суда, им является Василий Гиркин. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Согласно следствию, инцидент произошел 12 июля прошлого года на 2618-м км Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, между шлюзами № 9 и № 10 в Светлоярском районе. На главном судовом ходу столкнулись суда «Мерле» и «ОТ-2443». Это привело к материальному ущербу владельцу «Мерле» на сумму около 16,150 млн руб.

Из заключения судоводительской судебной экспертизы следует, что причиной аварии стало несоблюдение помощником капитана нескольких пунктов Правил плавания судов по внутренним водным путям, установленных Министерством транспорта РФ в приказе от 19 января 2018 года. Столкновение произошло, поскольку господин Гиркин двигался со значительной скоростью, не следил за окружающей обстановкой и не предпринял своевременных мер для изменения курса вправо от оси судового хода либо остановки судна.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Судебное заседание состоится 30 января.

Нина Шевченко