Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Российские пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. На сервис «Сбой.рф» поступило более 4,6 тыс. жалоб за короткий промежуток времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Наибольшее число сообщений о сбоях пришло из Самарской области (20% всех жалоб), Татарстана и Нижегородской области (по 19%), Башкирии (16%) и Москвы (7%). По данным сервиса, количество жалоб продолжает расти.

Сайт Downdetector также зафиксировал проблемы с Telegram. За последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались 848 пользователей, а за сутки — 2710 человек. Большинство (42%) пожаловались на работу мобильного приложения мессенджера, 27% — на функционирование веб-версии, 24% — на сбои оповещений, 4% — на проблемы с личным кабинетом и 2% — на общие сбои.