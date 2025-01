Место Компания Отрасль Стоимость бренда ($ млрд) Изменение за год (%) 1 Apple IT 574,5 11 2 Microsoft IT 461,1 35 3 Google IT 413 24 4 Amazon IT, ритейл 356,5 15 5 Walmart Ритейл 137,2 42 6 Samsung IT, телекоммуникации 110,6 11 7 TikTok IT 105,8 26 8 Facebook* IT 91,5 21 9 NVidia IT 87,9 98 10 Государственная электросетевая корпорация Китая Промышленность 85,6 20