Проект потерял фундамент

ООО «Боконцепт отель» проиграло мэрии Саратова в споре, который касался аренды участка на новой набережной. Компания была намерена построить здесь четырехзвездочный апарт-отель на 250 номеров с рестораном и яхт-клубом. Осенью 2019 года компания заключила договор аренды земли с администрацией города. Планировалось, что комплекс возведут к 2021 году, однако к настоящему времени «Боконцепт отель» так и не освоил арендованную под проект землю. Из-за этого мэрия решила вернуть землю в свою собственность через суд. Но Арбитражный суд Саратовской области встал на сторону ответчика, заключив, что предпроектные работы могут длиться до пяти лет. Апелляционная инстанция отменила данное решение и вернула участок во владение городу. Компания оспорила постановление в кассации. Дело было направлено на пересмотр в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд, который вновь встал на сторону чиновников и постановил считать договор аренды расторгнутым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Боконцепт Отель" хотел построить в Саратове 4-х звездочный отель

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области, Коммерсантъ "Боконцепт Отель" хотел построить в Саратове 4-х звездочный отель

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области, Коммерсантъ

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд (12 ААС) пересмотрел решение о расторжении договора аренды земли на набережной между мэрией Саратова и ООО «Боконцепт отель» (ныне «Боконцепт М») и вновь постановил изъять землю в собственность города. В сентябре 2019 года городские власти передали БКМ участок под реализацию масштабного проекта. Компания планировала построить гостиницу европейского уровня на 500 человек (до 250 номеров) с рестораном, баром, яхт-клубом и причалом. В результате открытия апарт-отеля в Саратове планировалось создать порядка 300 рабочих мест. Инвестиции должны были составить около 1,5 млрд руб., а ежегодный доход от налогов в бюджет города ожидался в размере более 520 млн руб. в период с 2020-го по 2030 годы.

Изначально гостиничный комплекс должны были строить под французским брендом Mercure, которым владеет Accor SA. Реализовать проект намеривались к 2021 году. Однако после начала специальной военной операции России на Украине компания отказалась от сотрудничества. В результате осваивать средства «Боконцепта» оказалось некому. В сентябре 2022 года чиновники направили арендатору предупреждение, однако письмо вернулось. В конце октября администрация Саратова отправила БКМ соглашение о расторжении договора, которое ответ на которое также не получили.

В апреле 2023 года стало известно о другом потенциальном управляющем. «Боконцепт отель» сообщал, что заключил договор с ООО «Сафмар Плаза» и АО «Альфа-банк», которые якобы готовы инвестировать в проект. Сообщалось, что компаниями власти подписали соглашение, согласно которому БКМ получил землю под отель без проведения торгов. Однако в июле того же года выяснилось,ч что группа «Сафмар» опровергла информацию о возможных инвестициях.

В Арбитражный суд Саратовкой области мэрия подала иск в ноябре 2022 года. Согласно опубликованным в картотеке сведениям, чиновники настаивали на том, что «Боконцепт отель» нарушил условия соглашения и не возвел гостиничный комплекс в течение трех лет. Поскольку земля так и не была освоена, власти потребовали расторгнуть договор аренды. Более того, представители администрации указали, что арендатор не обращался за получением разрешения на строительство. Также они напомнили, что по закону Саратовской области «О земле» инвестор должен был вложить в землю 50 млн руб. за три года, так как она была получена без конкурса. Однако в июле 2023 года суд первой инстанции в расторжении договора аренды отказал, уточнив, что предпроектные работы могут длиться до пяти лет. Кроме того, как ранее стало известно «Ъ – Средняя Волга», за указанный срок на подготовку участка БКМ потратила 120 млн руб. только на подготовку проектной документации.

С вынесенным решением мэрия Саратова не согласилась и оспорила его в 12 Арбитражном апелляционном суде. В апреле 2024 года вторая инстанция отменила решение областного арбитражного суда и поставила расторгнуть договор. Рассмотрев дело повторно апелляционный суд уже в составе другой коллегии, снова счел договор подлежащим расторжению.

Администрация Саратова настаивает на возвращение в собственность земли из-за того, что строительство гостиницы не ведется в течение трех лет, однако это не означает, что основание для изъятия есть, считает управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко. Он уточнил, что, поскольку пятилетний срок договора еще не прошел, у компании есть возможность построить отель за последний год, следовательно, суд должен встать на сторону БКМ. «Мы часто видим вокруг споров с муниципалитетами явную коррупционную составляющую, особенно в спорах за недвижимостью. Возможно, в таких ситуациях стоит привлекать для участия в деле прокуроров или уполномоченных по защите прав предпринимателей для контроля за соблюдением законности»,– говорит юрист.

Нина Шевченко