Энергетики подключили к сетям новые спортивные объекты в Белгороде и Ярославле

Компания Россети Центр вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры в регионах, обеспечивая электроснабжение новых современных объектов.



Фото: Белгородэнерго

Специалисты Белгородэнерго электрифицировали фиджитал-центр на пляже «Берега». Это уникальный объект, где можно заниматься как традиционными видами спорта – на площадках для мини-футбола, баскетбола, уличной гимнастики, – так и киберспортом.

Для подключения центра энергетики построили 1,8 км кабельных линий электропередачи и смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию и оборудование для перевода питания с основного на резервный источник электроснабжения. Спортивному учреждению энергетики выделили 149 кВт мощности, выполнив свои обязательства раньше установленного договором срока.

Ожидается, что в ближайшее время в Старом Осколе откроется еще один такой центр, таким образом Белгородская область может стать первым регионом России, где появятся сразу два фиджитал-центра.

Сотрудники Ярэнерго присоединили к сетям строящийся центр спортивных единоборств на улице Панина. Для подключения объекта энергетики построили две кабельные линии 0,4 кВ, в том числе с применением метода горизонтально-наклонного бурения, и установили систему учета электроэнергии. Новый центр обеспечен мощностью 97 кВт. В нем будут проходить тренировки и соревнования по разным видам единоборств. Открытие объекта запланировано на 2025 год.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»