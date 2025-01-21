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В Ярославле выплаты за привлечение на военную службу продлили на 2025 год

В Ярославской области продлили выплаты за привлечение граждан на военную службу по контракту. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, подписав соответствующий указ 16 января 2025 года.

С июля 2024 года в регионе действует программа, согласно которой за каждого привлеченного добровольца выплачивается 100 тыс. руб. Эта мера распространяется на всех, кто помогает заключать контракты с Министерством обороны России через военкоматы или администрации.

Новый указ главы региона устанавливает, что действие программы продлено и вступит в силу с 1 января 2025 года. Выплаты будут предоставляться гражданам, которые содействовали привлечению людей к службе в Вооруженных Силах РФ.

Власти напоминают, что выплата начисляется после зачисления подписавшего контракт гражданина в воинскую часть. Для получения средств военнослужащему необходимо указать имя посредника при заключении контракта.

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