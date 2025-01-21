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В МЧС назвали причину возгорания грузовика на ЮЗОД в Ярославле

Предварительная причина возгорания грузовика на Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) в Ярославле — разгерметизация топливной системы автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем на ЮЗОД загорелся автомобиль «КамАЗ». Пожар произошел у деревни Зверинцы, его тушили восемь пожарных и две единицы техники. Люди не пострадали.

«В результате пожара уничтожена кабина грузового автомобиля на площади 4 квадратных метра, перевозимый груз не пострадал»,— сообщили в ГУ МЧС по региону.

Антон Голицын

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