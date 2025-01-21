В МЧС назвали причину возгорания грузовика на ЮЗОД в Ярославле
Предварительная причина возгорания грузовика на Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) в Ярославле — разгерметизация топливной системы автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем на ЮЗОД загорелся автомобиль «КамАЗ». Пожар произошел у деревни Зверинцы, его тушили восемь пожарных и две единицы техники. Люди не пострадали.
«В результате пожара уничтожена кабина грузового автомобиля на площади 4 квадратных метра, перевозимый груз не пострадал»,— сообщили в ГУ МЧС по региону.