В МЧС назвали причину возгорания грузовика на ЮЗОД в Ярославле

Предварительная причина возгорания грузовика на Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) в Ярославле — разгерметизация топливной системы автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем на ЮЗОД загорелся автомобиль «КамАЗ». Пожар произошел у деревни Зверинцы, его тушили восемь пожарных и две единицы техники. Люди не пострадали.

«В результате пожара уничтожена кабина грузового автомобиля на площади 4 квадратных метра, перевозимый груз не пострадал»,— сообщили в ГУ МЧС по региону.

Антон Голицын