В Волгограде под суд пойдет ИП после смертельного падения рабочего с высоты

В Волгограде следователи СК завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), в отношении индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Выяснилось, что фигурант в рамках контракта на капремонт крыши многоквартирного дома по ул. Краснознаменской не обеспечил своим работникам безопасные условия труда. Он задействовал их в работах без заключения трудовых и прочих договоров.

В утренние часы 21 ноября минувшего года молодой мужчина оступился и упал с 15-метровой высоты. Он скончался в машине «скорой», когда его везли в больницу.

У этого мужчины не было допуска к работам на высоте, а также средств защиты от падения, включая противоскользящую обувь, страховочные средства и спецодежду. Следствие готовится направить уголовное дело в отношении ИП в суд.

Павел Фролов