«Сириус» разрабатывает препараты для борьбы с устойчивостью к антибиотикам

В университете «Сириус» специалисты ведут исследования, направленные на борьбу с устойчивостью бактерий к антибиотикам, или антибиотикорезистентностью. Эта угроза представляет собой значительное препятствие для здоровья населения, так как микроорганизмы становятся невосприимчивыми к традиционным антибактериальным препаратам, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках проектов ученые «Сириуса» сосредоточены на разработке терапевтических антимикробных средств, которые могут стать альтернативой существующим антибиотикам. Одно из ключевых направлений подразумевает поиск новых мишеней для создания химических веществ, способствующих усилению действия антибиотиков. Для достижения этой цели исследователи применяют сочетание классических микробиологических методов и высокопроизводительного процесса определения последовательности нуклеотидов в цепочке ДНК.

Другой проект ориентирован на разработку белковых антимикробных препаратов, нацеленных на борьбу с такими патогенами, как золотистый стафилококк и пневмококк.

Также в лаборатории проводят исследования, касающиеся регуляции систем бактериального иммунитета. Эти исследования помогут лучше понять механизмы взаимодействия между бактериями и их вирусами, что, в свою очередь, может повысить эффективность антимикробной терапии на основе бактериофагов — вирусов, способных уничтожать бактерии, уточнили в «Сириусе».

Мария Удовик