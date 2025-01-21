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Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом»

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в матче с ХК «Локомотив». Встреча состоялась 21 января на стадионе «СКА Арена». Игра завершилась со счетом 5:2.

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В составе СКА отличились Сергей Плотников (дважды), Арсений Грицюк, Иван Демидов и Захар Бардаков. Голы «Локомотиву» принесли Максим Березкин и Максим Шалунов.

Ранее «Ъ-СПб» писал об итогах футбольного матча между петербургским клубом «Зенит» и сборной Иордании.

Дарья Астанина

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