Краснодарец погиб во время пожара в собственном доме

Следователи выясняют обстоятельства гибели 47-летнего жителя Краснодара в частном доме на улице 2-й проезд Талалихина, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Предварительно установлено, что вечером 20 января соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После тушения огня было обнаружено тело хозяина дома. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователем устанавливается очаг возгорания и другие обстоятельства, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Наталья Решетняк