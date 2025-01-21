Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Крымом

Министерство обороны России заявило об уничтожении семи украинских беспилотников над территорией Республики Крым. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, дроны были уничтожены в период с 19:20 по 20:15 мск.

Ранее сегодня, 21 января, в период с 11:00 до 11:50 российские военные сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и над территорией Крыма. В это время в Севастополе действовала воздушная тревога.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 4 управляемые авиабомбы Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 156 беспилотников самолетного типа.