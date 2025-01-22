Мили ванили
Ароматы с самой вкусной нотой
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новой вехе в мире гурманских ароматов и почему ваниль — это не всегда предсказуемо «ванильно».
Фото: East News
В буквальном смысле ваниль — это пряность, получаемая из цветков ванили, растения семейства орхидных. В переносном, и причем не только в русском языке, ваниль — это что-то очень обыденное, стандартное и потому совершенно очевидное и неинтересное. Но это и одна из самых популярных нот в парфюмерии. Почему ваниль так популярна? Ее аромат вызывает ассоциации с комфортом: теплом свежеиспеченного печенья, воспоминаниями из детства, удовольствием от поедания десерта. А потому уютные гурманские ароматы (то есть те, в которых присутствуют съедобные ноты) можно найти у каждого уважающего себя парфюмерного дома. И если раньше ольфакторные сладости были уделом несложных, прямолинейных молодежных ароматов, то сейчас картина меняется. Исцеляя своего внутреннего ребенка, подсознательно стремясь к психологическому комфорту через аромат, вы увидите, что сегодняшняя ваниль уже не так проста.
Сегодня ваниль смешивают со сложными ингредиентами, которые подчеркивают ее глубину и универсальность. Так, красиво звучит ее сочетание с амбровыми древесными нотами, мускусом или пачули, потому что они правильно балансируют ее сладость. И, конечно, названия — Tom Ford придумал Vanilla Sex (причем в его интерпретации что секс, что ваниль точно не подразумеваются как «ванильные»). Парфюмерия медленно перемалывает пресную, предсказуемую ваниль во что-то совершенно новое и уникальное. Ностальгия по детству здесь больше не живет.