Мили ванили

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новой вехе в мире гурманских ароматов и почему ваниль — это не всегда предсказуемо «ванильно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

В буквальном смысле ваниль — это пряность, получаемая из цветков ванили, растения семейства орхидных. В переносном, и причем не только в русском языке, ваниль — это что-то очень обыденное, стандартное и потому совершенно очевидное и неинтересное. Но это и одна из самых популярных нот в парфюмерии. Почему ваниль так популярна? Ее аромат вызывает ассоциации с комфортом: теплом свежеиспеченного печенья, воспоминаниями из детства, удовольствием от поедания десерта. А потому уютные гурманские ароматы (то есть те, в которых присутствуют съедобные ноты) можно найти у каждого уважающего себя парфюмерного дома. И если раньше ольфакторные сладости были уделом несложных, прямолинейных молодежных ароматов, то сейчас картина меняется. Исцеляя своего внутреннего ребенка, подсознательно стремясь к психологическому комфорту через аромат, вы увидите, что сегодняшняя ваниль уже не так проста.

Сегодня ваниль смешивают со сложными ингредиентами, которые подчеркивают ее глубину и универсальность. Так, красиво звучит ее сочетание с амбровыми древесными нотами, мускусом или пачули, потому что они правильно балансируют ее сладость. И, конечно, названия — Tom Ford придумал Vanilla Sex (причем в его интерпретации что секс, что ваниль точно не подразумеваются как «ванильные»). Парфюмерия медленно перемалывает пресную, предсказуемую ваниль во что-то совершенно новое и уникальное. Ностальгия по детству здесь больше не живет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Matiere Premiere, парфюмерная вода Vanilla Powder. Ноты: абсолю мадагаскарской ванили, масло Пало Санто, кокос, белый мускус Ballerina, Genyum. Ноты: амбра, ирис, фиалка, черная смородина Saranghaeyo, парфюмерная вода Vanilla Bloom. Ноты: кокос, персик, иланг-иланг, жасмин, ваниль, ветивер, амбра, мускус Goldfield & Banks, духи Silky Woods Elixir. Ноты: ваниль, уд, инжир, ирис, шафран, агаровое дерево Lime, парфюмерная вода Vanilla Heaven, коллекция Essentials. Ноты: ваниль, какао, бобы тонка, сандаловое дерево, груша, жасмин, мускус, имбирь, перуанский перец 100 BON, парфюмерная вода Secret Garden. Ноты: цитрусы, жасмин, роза, ваниль Parfums de Marly, парфюмерная вода Althair. Ноты: корица, кардамон, цветок апельсина, бергамот, бурбонская ваниль, элеми, пралине, мускус, амброксан, гваяк, бобы тонка, засахаренный миндаль Maison Douze, парфюмерная вода Solstice Gourmand, Extraordinary Collection. Ноты: ваниль, карамель, молоко Les Eaux Primordiales, духи Vanille Supermassive. Ноты: элеми, бергамот, лабданум, еловая смола, корица, ваниль, пачули, карамель, амброксан, белый мускус, мох Morph В, парфюмерная вода Gate 17. Ноты: пчелиный воск, цветочные ноты, бергамот, ирис, мускус, морские ноты, кашемировое дерево, амбра, ваниль, ветивер Ex Nihilo, парфюмерная вода Explicite. Ноты: мускатный орех, розовый перец, пралине, пион, лилия, петалия, сандал, амбра и ваниль Jusbox, парфюмерная вода Fifty Four. Ноты: кардамон, корица, пачули, пина колада, ром, сандаловое дерево, шафран, шоколад, табака, ваниль 19-69, парфюмерная вода La Habana. Ноты: шафран, альдегиды, ладан, элеми, амбра, абсолю ванили, лаосский уд, ambroxan, даман, карамель Bel Rebel, духи Stunned. Ноты: лабданум, роза, герань, мирра, ваниль, гвоздика, конопля, мускатный орех, пачули, кедр, ветивер, мускус Initio Parfums Prives, парфюмерная вода Absolute Aphrodisiac . Ноты: ваниль, мускус, кастореум Следующая фотография 1 / 15 Matiere Premiere, парфюмерная вода Vanilla Powder. Ноты: абсолю мадагаскарской ванили, масло Пало Санто, кокос, белый мускус Ballerina, Genyum. Ноты: амбра, ирис, фиалка, черная смородина Saranghaeyo, парфюмерная вода Vanilla Bloom. Ноты: кокос, персик, иланг-иланг, жасмин, ваниль, ветивер, амбра, мускус Goldfield & Banks, духи Silky Woods Elixir. Ноты: ваниль, уд, инжир, ирис, шафран, агаровое дерево Lime, парфюмерная вода Vanilla Heaven, коллекция Essentials. Ноты: ваниль, какао, бобы тонка, сандаловое дерево, груша, жасмин, мускус, имбирь, перуанский перец 100 BON, парфюмерная вода Secret Garden. Ноты: цитрусы, жасмин, роза, ваниль Parfums de Marly, парфюмерная вода Althair. Ноты: корица, кардамон, цветок апельсина, бергамот, бурбонская ваниль, элеми, пралине, мускус, амброксан, гваяк, бобы тонка, засахаренный миндаль Maison Douze, парфюмерная вода Solstice Gourmand, Extraordinary Collection. Ноты: ваниль, карамель, молоко Les Eaux Primordiales, духи Vanille Supermassive. Ноты: элеми, бергамот, лабданум, еловая смола, корица, ваниль, пачули, карамель, амброксан, белый мускус, мох Morph В, парфюмерная вода Gate 17. Ноты: пчелиный воск, цветочные ноты, бергамот, ирис, мускус, морские ноты, кашемировое дерево, амбра, ваниль, ветивер Ex Nihilo, парфюмерная вода Explicite. Ноты: мускатный орех, розовый перец, пралине, пион, лилия, петалия, сандал, амбра и ваниль Jusbox, парфюмерная вода Fifty Four. Ноты: кардамон, корица, пачули, пина колада, ром, сандаловое дерево, шафран, шоколад, табака, ваниль 19-69, парфюмерная вода La Habana. Ноты: шафран, альдегиды, ладан, элеми, амбра, абсолю ванили, лаосский уд, ambroxan, даман, карамель Bel Rebel, духи Stunned. Ноты: лабданум, роза, герань, мирра, ваниль, гвоздика, конопля, мускатный орех, пачули, кедр, ветивер, мускус Initio Parfums Prives, парфюмерная вода Absolute Aphrodisiac . Ноты: ваниль, мускус, кастореум

Ирина Кириенко