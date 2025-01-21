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Коммерсантъ FM
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Путин и президент Египта Ас-Сиси провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Главы государств обсудили отношения между странами. В частности они затронули строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин высоко оценил посредничество Египта в переговорах между Израилем и палестинским движением «Хамас» и роль республики в достижении перемирия. Лидеры стран согласились о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, а также обеспечения законных прав всех ее граждан.

По сообщению канцелярии господина Ас-Сиси, президенты также обсудили события в Ливане и Ливии. В разговоре также упоминались усилия по прекращению боевых действий в Судане и на Украине.

Первая построенная в Египте АЭС, «Эль-Дабаа», будет включать четыре энергоблока. Ее главным подрядчиком и генеральным проектировщиком является «Росатом». В январе 2024 года началось строительство четвертого блока станции.

Подробнее об отношениях России и Египта читайте в материале «Ъ» «Друзья не разлей бетон».

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