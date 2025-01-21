Федеральное министерство отметило краевую программу поддержки бизнеса

Краевая программа микрофинансирования «Za наших» стала лучшей в сфере предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Это следует из опубликованного доклада Минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Программа микрофинансирования «Za наших» начала действовать в регионе с октября 2023 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она позволяет предпринимателям и самозанятым, оказывающим поддержку армии России в рамках проведения специальной военной операции (СВО), получить заемные средства под 1% годовых в размере от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев.

Следует отметить, что одним из первых мерой поддержки воспользовалось предприятие по производству промышленных масел. В прошлом году они отправили в зону СВО порядка 500 тонн различных масел.

«В этом году продолжим поддерживать инициативы наших жителей уже по новому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Помимо программы «Za наших», продолжим реализацию проекта «СВОе дело», который помогает участникам, ветеранам СВО и членам их семей обучаться и открывать свой бизнес», - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.