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На ремонт саратовского водоснабжения в 2025 году потратят более 1,3 млрд рублей

В Саратове на ремонт сетей водоканала планируют потратить более 1,3 млрд руб. На ближайшем заседании областной думы рассмотрят поправки в бюджет, предусматривающие выделение почти 900 млн руб. для этих целей. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что с учетом инвестиционной программы общий объем средств превысит 1,3 млрд руб.

Глава региона подчеркнул важность ремонта проблемных участков, где чаще всего происходят аварии: улиц Соколовая, Тархова, Большая Горная и Пензенская. Роман Бусаргин отметил, что мэрия должна заранее продумать организацию вскрышных работ и благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Параллельно губернатор поручил профильному министерству разработать программы ремонта водопроводных сетей и систем водоотведения во всех городах области. Дополнительные средства на эти цели будут направляться в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, которые получит регион.

Никита Маркелов

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