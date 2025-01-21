Застройщик вернулся за льготами
ПСК-6 добилась господдержки в письменной форме
Арбитражный суд Башкирии, рассмотрев иск «Специализированного застройщика ПСК», обязал администрацию Уфы внести изменения в договор развития территории в Черниковке. Право реализовать проект девелопер получил по итогам торгов в 2023 году. Договор между городом и инвестором был заключен в январе прошлого года. Застройщик в суде просил внести в документ упоминание о льготах и мерах господдержки, которые гипотетически могут быть ему предоставлены. Мэрия против этого возражала, считая условие существенным изменением договора, однако суд этот довод опроверг.
Структура «ПСК-6» вынуждает мэрию прописать в договоре КРТ право на господдержку
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Мэрия Уфы должна внести изменение в договор о комплексном развитии застроенной территории (КРТ) в Черниковке общей площадью 9,4 га, включив в документ упоминание о льготах и мерах господдержки для застройщика. На этом настаивала компания ПСК-6, выигравшая на торгах право развивать квартал.
Право застраивать участок, ограниченный улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой, а также несмежным кварталом улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября, в декабре 2023 года получила «дочка» ПСК-6 — «Специализированный застройщик ПСК» (основной владелец — Андрей Носков). Как следует из решения арбитражного суда Башкирии, соответствующий договор был подписан в январе, инвестор заплатил за право развивать территорию 2,1 млн руб.
По условиям договора застройщик должен инвестировать в развитие квартала не менее 17,4 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. собственных средств для гарантии расселения аварийного жилфонда, снести аварийные двухэтажные и одноэтажные дома и предоставить их собственникам и нанимателям благоустроенные помещения. В финансовой модели инвестор оценивал затраты на расселение в 314,8 млн руб.
Компания подтвердила наличие в собственности жилья в Уфе общей площадью 937 тыс. кв. м. Завершить работы инвестор обязан в течение 15 лет, ему разрешено построить до 180 тыс. кв. м жилья.
Представитель истца пояснил суду, что строительство на территории пока не началось, так как не утверждены проекты планировки и межевания, а также продолжается снос аварийного жилья. При этом в мае прошлого года он исполнил предусмотренную в договоре обязанность перечислить школе № 80 25 млн руб. на капремонт.
В августе 2024 года истец предложил администрации дополнить договор развития территории пунктом о льготах (при наличии) и мерах государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются застройщику в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. Ответчик ответил отказом, указав, что основания для изменения, заключенного по итогам торгов договора, отсутствуют.
Удовлетворяя иск, суд указал, что условие договора о возможности предоставления мер государственной поддержки и льгот (при их наличии) не могло повлиять на определения цены на торгах, поскольку не влияет на ее формирование. Также было учтено, что финансовая модель, представленная истцом для участия в конкурсе, предусматривала субсидирование затрат на расселение и была принята ответчиком.
Лишенный возможности использовать меры господдержки и льготы, истец «в значительной степени лишится того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора»,— заключил суд. Кроме этого, отказ в удовлетворении требований затронет права не только сторон по договору, но и права граждан, переселяемых из жилых помещений в домах, отмечено в решении.
Как сообщила «Ъ-Уфа» представитель застройщика Юлия Гинзбург, в Градостроительном кодексе предусмотрена обязанность включать в договор о развитии территории положения о возможности получения льгот и мер господдержки при их наличии. По ее мнению, город «забыл» внести этот пункт в договор.
Как отметила госпожа Гинзбург, компании, заключившие договоры о развитии территории, могут получить из федерально бюджета при наличии финансирования до 25% компенсации нормативной стоимости переселения. Подать заявку на получение субсидии могут субъекты.
Требование истца включить пункт о господдержке в договор не означает, что компания сможет воспользоваться этой поддержкой в ближайшее время, добавила госпожа Гинзбург.
В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что рассматривают вопрос о подаче апелляционной жалобы.
Суд сделал два противоречащих и одновременно прецедентных вывода: меры поддержки предоставляются, если финансирование заложено в бюджете, и одновременно указал, что условие о предоставлении мер государственной поддержке обязательно включается в любой договор о КРТ, отмечает глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. «Однако суд не проверил, были ли выделены средства из бюджета на реализацию этого проекта, и не учел, что в конкурсной документации прямо указан объем финансирования застройщиком расселения аварийных домов. Кроме того, суд не обратил внимания на то, что реализация проекта, предусматривающего строительство 180 тыс. кв. м жилья и снос нескольких тысяч квадратных метров, экономически выгодна для застройщика без всяких субсидий»,— указал юрист.