Алексей Логвиненко исчез из Сети по причине болезни

Глава администрации Ростова перестал вести активность в интернете. Последнюю публикацию в своем Telegram-канале он сделал 16 января, в период обсуждения в СМИ возможной скорой отставки мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации портала 1.rnd, полученной от источников во власти, градоначальник находится на больничном. Заболел Алексей Логвиненко вскоре после встречи с прессой, которая прошла 14 января.

Напомним, по словам депутата гордумы Ростова Натальи Оськиной, на заседании городского парламента 28 января на рассмотрение планировалось вынести досрочный уход мэра со своего поста. Политолог Дмитрий Абросимов в разговоре с журналистом «Ъ-Ростов» заметил, что, согласно закону, уйти в отставку во время больничного Алексей Логвиненко не сможет.

Дмитрий Ковалевский