«Дом.РФ» планирует предложить инвесторам 25 га земли под строительство, а также 46 тыс. кв. м зданий в 22 регионах. Они будут переданы новым собственникам в рамках программы по восстановлению и сохранению памятников истории и архитектуры. В числе лотов объекты культурного наследия в Астраханской, Вологодской, Липецкой, Новгородской и Омской областях, а также в Забайкальском крае.

Т-Банк запустил институт доверенных лиц онлайн для премиальных клиентов. Это сервис банка, с помощью которого клиенты смогут предоставить управление своими счетами другим лицам онлайн в пару кликов. Теперь клиенты с подключенным сервисом Premium, у которых суммарно более 5 млн руб. на всех счетах в Т-Банке, могут открыть доступ к выбранным банковским или брокерским счетам для родственника, друга, инвестиционного советника или личного ассистента без посещения офиса или нотариальной конторы. Доступ к выбранному счету может получить один или несколько человек. Как подчеркнул директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-Банка Дилшод Ибрагимов: «Мы первыми на рынке запустили институт доверенных лиц полностью в онлайне. Это экономит время и расширяет границы управления капиталом».

Агрохолдинг «Эконива» по итогам прошлого года увеличил производство сырого молока на 7%. Экспорт вырос более чем в три раза. Продукция поставляется в десять стран. Основной объем поставок приходится на ультрапастеризованное молоко и сливки.