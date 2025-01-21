Суд обязал власти отремонтировать детские площадки в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля вынес два решения, обязывающие мэрию привести детские площадки в нормативное состояние. С исками обращался заместитель прокурора района. Решения размещены на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в парке 1000-летия элементы детской площади находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, на оборудовании есть ржавчина, коррозия, отслаивание краски, на деревянных элементах — дефекты обработки. Директору МБУ «Горзеленхозстрой» Андрею Степанову по данному факту уже объявлено предостережение.

«Вместе с тем, до настоящего времени нарушения не устранены, отсутствие контроля за техническим состоянием элементов внешнего благоустройства может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц, получение несовершеннолетними травм»,— говорится в тексте решения суда.

В итоге суд обязал предприятие в течение трех месяцев отремонтировать площадку. К такому же решению, но в отношении КУМИ суд пришел при рассмотрении другого иска. Речь шла о площадке во дворе жилого дома. Оборудование установила мэрия, но на баланс собственников жилья площадка не принималась. Ответственность за ее содержание суд возложил на мэрию. Кроме ремонта детской площадки, мэрию обязали признать бесхозяйными турник и лестницу и забрать объекты в свою собственность.

«В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни…органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций»,— поясняется в решении суда.

Алла Чижова