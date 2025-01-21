Роберт Фицо обвинил словацкую оппозицию в подготовке к Майдану

Словацкая оппозиция готовится осуществить сценарий, напоминающий киевский Майдан 2013 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, представители оппозиции, выступающие за вынесение вотума недоверия главе правительства, готовятся препятствовать осуществлению государственной власти.

«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану»,— сказал Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Братиславе (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 21 января, новостное издание Pravda со ссылкой на пресс-секретаря Словацкой информационной службы (SIS) Катарину Немову сообщило, что словацкая контрразведка получила «важную информацию о долгосрочном организованном влиянии», направленном на дестабилизацию обстановки в стране. Пресс-секретарь отказалась приводить детали, сославшись на закрытый характер данных спецслужбы.

Заявления словацкого премьера о подготовке оппозиции к Майдану прозвучали на фоне раскола в парламенте страны и грядущего голосования по вотуму недоверия действующему премьеру. Оно должно пройти сегодня, 21 января. Предложение о вотуме на прошлой неделе внесли в парламент три политические силы — оппозиционные партии «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SAS), «Христианско-демократическое движение» (KDH). По их утверждению, внешнеполитический курс Роберта Фицо, нацеленный на сближение с Москвой, ведет к изоляции Словакии. Для вынесения вотума недоверия необходима поддержка не менее 76 депутатов из 150. У оппозиции в парламенте 71 мандат.

Анастасия Домбицкая