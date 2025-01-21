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Заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение более полумиллиона рублей

Бывшая заведующая детсадом в Городце признана виновной в служебном подлоге, а также присвоении и растрате 670 тыс. руб. Ее оштрафовали на 120 тыс. руб., сообщили в региональном СУ СК.

Суд установил, что в 2022–2024 годах осужденная устраивала на различные должности знакомую, которая свои трудовые обязанности фактически не исполняла. Зарплату и премии приятельницы заведующая забирала себе.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ. Вину подсудимая признала полностью.

Елена Ковалева

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