Служба внутреннего аудита ПАО «КамАЗ» прошла независимую проверку на соответствие международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» отчитался об аудите

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «КамАЗ» отчитался об аудите

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta, отметил, что для российских компаний, таких как «КамАЗ», соблюдение международных стандартов особенно важно в условиях санкционной политики. «Для "КамАЗа" это означает прежде всего рост доверия инвесторов на фоне санкций против российских компаний», — пояснил эксперт.

Говоря о перспективах международного сотрудничества, господин Жарский отметил: «Дальше сотрудничество, конечно, будет упирать на страх зарубежных партнеров попасть под вторичные санкции, но российские компании демонстрируют находчивость и изобретательность в вопросах обхода санкций».

Стоит отметить, что на российском рынке средних и тяжелых грузовиков лидируют китайские бренды. В августе 2024 года первое место занял Sitrak с продажами 1771 автомобиля (16%), следом идет КамАЗ с 1672 машинами (15%). В топ-5 также входят китайские Schacman, Dong Feng и FAW.

Анар Зейналов