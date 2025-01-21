«Для всех лучше поскорее достичь компромисса»

Позиции совпадают по большинству направлений глобальной политики — Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеоконференции. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе Украина, строительство газопровода «Сила Сибири-2», а также изменения в мире после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Кремль, в частности, заявил о поддержке Пекина по проблеме Тайваня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что украинская тема была ключевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Никакой Трамп здесь, конечно же, не при чем. Это добрая традиция: лидеры России и Китая в начале очередного года обсуждают итоги прошедших 12 месяцев и намечают планы на будущее. Наступивший 2025 год исключением не стал. Тем не менее так совпало, что разговор глав России и Китая в формате видеоконференции состоялся на следующий день после красочной инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Россию на данном мероприятии, как известно, не представлял никто. Тогда как Си Цзиньпин получил от Дональда Трампа личное приглашение принять участие в церемонии. Председатель КНР сам не поехал, но Поднебесную на церемонии представлял его заместитель, по сути, вице-президент КНР Хань Чжэн. Это высокий уровень, особенно учитывая тот факт, что отношения США и Китая в данный момент складываются не лучшим образом.

Между тем господин Трамп и товарищ Си поговорили накануне по телефону, после чего новый глава Белого дома не исключил своего визита в Китайскую Народную Республику, причем в ближайшее время. Известно, что соратник Трампа Илон Маск (фигура весьма неоднозначная, как мы видим) очень благожелательно относится к КНР, где находится его крупнейший завод Tesla. Ничто так не сближает, как финансовый и экономический интерес. Считается, что России Маск тоже благоволит, но, в отличие от Китая, здесь у него нет заводов.

Как бы то ни было, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили среди прочего и проблему Украины. Подробности не сообщаются. У Китая есть собственный мирный план, который однако в последнее время как-то не на слуху. Шаги нового американского президента трудно прогнозировать. Можно так предположить, что заключить большую сделку с Китаем для него может оказаться намного легче, чем с Россией. Если этот процесс действительно пойдет в нужном направлении, у России могут возникнуть некоторые сложности. Потому как Китай может оказаться перед выбором: с кем развивать партнерство? Учитывая, что с Западом объем торговли в разы превышает аналогичные российские показатели.

В этой связи, опять же, можно предположить, что товарищ Си намекнул российскому коллеге, что для всех будет лучше поскорее достичь компромисса по Украине и остальным острым вопросам. Со своей стороны Пекин готов защищать российские интересы настолько, насколько это возможно. При всем при этом не совсем понятно, какой будет роль России при гипотетическом достижении компромисса. Впрочем, дружба наша с Китаем крепнет, и в этом сомневаться не приходится. Си Цзиньпин приглашен в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а Путин на юбилейную годовщину победы над Японией и окончания Второй мировой войны — 3 сентябре в Пекине. Это будет большое красивое действо.

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Дмитрий Дризе