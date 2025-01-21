В РСТ ожидают увеличения турпотока в Краснодарский край

Туристический поток в Краснодарский край в 2025 году ожидается положительный, несмотря на инцидент с разливом мазута, сообщил ТАСС председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он напомнил, что регион показал рост турпотока на 7% в прошлом году, а Сочи — на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Меньше не будет, сомнений нет»,— отметил эксперт.

Он добавил, что туристы не откажутся от турпоездок в Анапу. Кроме того, в летний период можно также посетить курорты Азовского и Каспийского морей, а также Калининградскую область.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко отметила, что отмены туров на черноморские курорты не превышают 10%, но объем бронирований путевок на лето замедлился.

Наталья Костенко подчеркнула, что люди продолжат ездить в Анапу из-за наличия виноделен, экскурсионных программ и солнечной погоды. Тяжело придется детским лагерям, но, возможно, будут организованы поездки на другие территории, если процесс очистки затянется.

Лия Пацан