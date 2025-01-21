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В массовом ДТП в Тюменском районе пострадали двое взрослых и ребенок

В Тюменском районе Тюменской области произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В аварии пострадали два пассажира, в том числе 13-летний ребенок, и водитель.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла на 45 км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford. От удара машину Toyota отбросило на Folkswagen, который следовал за Ford.

В больницу доставили 53-летнюю пассажирку Ford из поселка Междуреченский и ехавшего с ней 13-летнего ребенка из Югры, а также водителя автомобиля Toyota. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии.

Анна Капустина

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